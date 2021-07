Unfall in Hamburg-Stellingen : Motorradfahrer kracht gegen Autotür – schwer verletzt

Der Autofahrer erlitt einen Schock, blieb körperlich aber unversehrt. Für die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes blieb die Kreuzung für mehr als eine Stunde gesperrt.

Stellingen | Am Donnerstagnachmittag ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Stellingen schwer verletzt worden. Nach ersten Polizeiangaben war der Kradfahrer gegen 13.45 Uhr auf der Vogt-Kölln-Straße unterwegs. In Höhe der Jütländer Allee kam ihm ein Mini-Fahrer entgegen und versuchte vor ihm in die Nebenstraße abzubiegen. Daraufhin kam...

