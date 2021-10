Unfall in Hamburg-Lohbrügge : Pedelec-Fahrerin von Auto angefahren – 83-Jährige schwer verletzt

Die Fahrerin eines Citroen missachtete offenbar die Vorfahrt der 83-jährigen Radfahrerin. Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hamburg | Eine 83-jährige Pedelec-Fahrerin ist bei einem Unfall am Montagnachmittag in Hamburg-Lohbrügge schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach war die Radfahrerin nach bisherigen Erkenntnissen gegen 14.35 Uhr auf der Lohbrügger Landstraße in Richtung Sander Damm unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 57-Jährige mit ihrem Citroen au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.