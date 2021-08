Unfall in Hamburg : Schulbus und Lastwagen kollidieren auf Neuengammer Hauptdeich

Die Kinder blieben nach einer ersten Untersuchung vor Ort unverletzt, Bus- und Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt.

Hamburg | Ein mit mehreren Kindern besetzter Bus ist am Montagmorgen in Hamburg-Neuengamme mit einem Lastwagen zusammengestoßen. „Die Kinder sind nach erster Sichtung alle unverletzt geblieben. Der Lkw-Fahrer und der Busfahrer sind offenbar leicht verletzt“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Der Bus war laut Feuerwehrangaben am Unfallort am Neuengammer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.