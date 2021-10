Unfall in Hamburg-Stellingen : Mädchen läuft auf die Straße – Autofahrer rammt Achtjährige

Das Mädchen lief hinter einem Zustellfahrzeug auf die Straße und achtete offenbar nicht auf den Verkehr. Trotz Notbremsung überfährt ein Autofahrer das Mädchen.

Hamburg | Bei einem Verkehrsunfall ist am späten Montagnachmittag in Hamburg-Stelligen ein achtjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 40-Jähriger um 17.05 Uhr mit seinem Citroën auf dem Basselweg in Richtung Spannskamp unterwegs, als das Mädchen aus Sicht des Autofahrers hinter einem auf der Gegenfahrbahn ste...

