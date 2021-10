Unfall in Hamburg-Hammerbrook : Frau an Tankstelle von Auto überrollt und schwer verletzt

Das Unfallopfer wurde von der Feuerwehr mit einem speziellen Hebekissen befreit und anschließend in eine Klinik gebracht.

Hamburg | Eine Autofahrerin hat am Montagmorgen an einer Tankstelle an der Amsinckstraße in Hamburg-Hammerbrook eine andere Frau überrollt. Das Opfer blieb schwer verletzt unter dem Wagen liegen. Die Feuerwehr rückte an und befreite die Frau mit schwerem Gerät. Dabei setzten die Rettungskräfte ein Hebekissen ein, um den Pkw möglichst vorsichtig von der Verle...

