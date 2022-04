Unfall in Hamburg : Zwei Autos stoßen zusammen – drei Personen werden verletzt

Noch ist unklar, ob einer der Autofahrer eine rote Ampel übersehen hat.

Hamburg | Auf der Kreuzung Borsigstraße/ Wöhlerstraße in Hamburg sind am Mittwoch, 6. April, gegen 18.20 Uhr zwei Fahrer mit ihren Autos zusammengestoßen. Dabei wurden laut Feuerwehr drei Personen verletzt. Der Verkehrsunfalldienst prüft aktuell, ob einer der Beteiligten eine rote Ampel übersehen hat. Die Kreuzung wurde in alle Richtungen gesperrt. ...

