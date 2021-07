Unfall in Hamburg-Barmbek : Radfahrerin von Lkw überrollt und schwer verletzt

Der Lastwagenfahrer hatte die Frau offenbar beim Abbiegen übersehen. Erst, als ihn Augenzeugen alarmierten, stoppte er seinen Lastwagen. Die Frau musste ins Krankenhaus.

Hamburg | Ein Lastwagen hat am Donnerstag gegen 11 Uhr in Hamburg-Barmbek eine Fahrradfahrerin beim Abbiegen überrollt. Der Lkw-Fahrer hatte die Frau anscheinend nicht gesehen und fuhr über ihre Beine. Erst, als ihn Augenzeugen alarmierten, stoppte er seinen Lastwagen. Die Schwerverletzte wurde vor Ort behandelt und anschließend in eine Klinik gebracht. Der ...

