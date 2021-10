Schwerer Unfall in Hamburg : Auto rast in Hauswand – 85-jährige Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Beim Aufprall zerbrach die Hauswand. Der Wagen kam erst an der Rückwand des Wohnzimmers zum Stehen. Die Fahrerin war laut Zeugen mit mehr als 100 Stundenkilometern unterwegs.

Hamburg | Bei einem spektakulären Unfall ist am Mittwochvormittag in Hamburg eine 85-jährige Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Die Seniorin war gegen 10.10 Uhr mit ihrem A-Klasse-Mercedes im Stadtteil Lurup durch die Wand eines Doppelhauses gerast. Die Bewohner hielten sich zum Zeitpunkt des Unglücks nicht in dem Wohnzimmer auf und blieben unverlet...

