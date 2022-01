Von Hupgeräusch erschrocken? : Unfall in A1-Ausfahrt Öjendorf: Caddy prallt gegen Baum – ein Verletzter

Teile der Ausfahrt mussten im Zuge der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Hamburg/Oststeinbek | Bei einem Unfall auf der Landesgrenze zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein ist am Samstag (29. Januar) ein Autofahrer verletzt worden. Er war den Angaben zufolge in der A1-Ausfahrt Hamburg-Öjendorf von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Derzeit wird ermittelt, ob der Fahrer sich eventuell wegen eines Hupgeräusches erschreckte und daher von der Fahrbahn abkam. Unfall gegen 10 Uhr in der A1-Abfahrt Der Unfall hatte sich laut Polizei gegen 10 Uhr ereignet. Der Fahrer des weißen VW Caddy war demnach auf der A1 in Richtung Lübeck unterwegs und wollte die Autobahn an der Anschlussstelle Hamburg-Öjendorf verlassen. Dabei kam er in der Ausfahrt von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Notarzt behandelt den Autofahrer Ein Notarzt und der Rettungsdienst kümmerten sich um den verunglückten Autofahrer, der in eine Hamburger Klinik eingeliefert wurde. Zur Schwere der Verletzungen ist derzeit nichts bekannt. Die Feuerwehr barg den Wagen mittels Bandschlinge vom Baum. Dazu mussten Teile der Ausfahrt vorübergehend gesperrt werden. ...

