Unfall in Hamburg-Neuenfelde : 65 Tonnen schwere Ramme stürzt auf Straße – keine Verletzten

Das schwere Gerät kippte bei Bauarbeiten auf die Niencoper Straße, auf der zum Glück in diesem Moment kein Auto fuhr.

Hamburg | Glück im Unglück: Bei Bauarbeiten in Neuenfelde ist am Mittwochmorgen eine 20 Meter hohe und 65 Tonnen schwere Ramme umgekippt und auf die Niencoper Straße gestürzt. In diesem Moment fuhr allerdings kein Auto vorbei. Niemand wurde bei dem Unfall verletzt. Bauarbeiter hatten mit der Ramme Spundwände in den Boden eines Baugrundstücks getrieben. Plötz...

