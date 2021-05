Vollhöfner Weiden in Hamburg : Unfall auf beliebter Motorradstrecke – Biker schwer verletzt

Ein Motorradfahrer kommt von der Straße ab und wird von der Maschine geschleudert. Biker-Kollege leistet Erste Hilfe.

Hamburg | Schwerer Motorradunfall auf der Vollhöfner Weiden in Hamburg. Am Sonntag gegen 15:20 Uhr kam der Fahrer eines Motorrades in einer langen Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er touchierte mit einen Reifen den Kantstein. Dadurch wurde der Mann von der Maschine geschleudert. Der Fahrer flog mehrere Meter durch die Luft und blieb hinter einem Straßengraben...

