Hamburg-Wilhelmsburg : Unbekannte werfen Eier und Böller auf Obdachlosenlager

Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Täter entkamen unerkannt.

Hamburg | Unbekannte haben am Sonntagabend ein Obdachlosenlager in der Georg-Wilhelm-Straße mit Eiern und Böllern beworfen. Ein Teil des Lagers im Freien ging in Flammen auf. Verletzt wurde ersten Informationen nach niemand. Die Täter flüchteten. Die Polizei sicherte mehrere nicht zugelassene Feuerwerkskörper und Spraydosen. Die Feuerwehr musste rund 100 Met...

