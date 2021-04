Vorfall in Hamburg : Unbekannte beschießen Streifenwagen der Polizei mit einer Glasmurmel

Eine Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen.

Hamburg | Wie die Polizei Hamburg mitteilt, ist am Montagabend gegen 22.15 Uhr in Hamburg-Osdorf ein Funkstreifenwagen mit einer Glasmurmel beschossen worden. Die Streifenwagenbesetzung war von der Bornheide in Richtung Schenefeld unterwegs, als die Beamten plötzlich einen Knall hörten und dann feststellten, dass die Scheibe der Fahrertür beschädigt war und ...

