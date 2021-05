Hamburg-Neugraben : Unbekannte Täter zündeten Corona-Testbus an

Der Bus stand auf dem Obi-Parkplatz in der Cuxhavener Straße. Die Täter sind bisher unbekannt.

Hamburg | Unbekannte Täter haben in der Nacht versucht einen Corona Testbus auf dem Obi-Parkplatz an der Cuxhavener Straße anzuzünden. Das Feuer konnte bevor die Flammen auf den Bus übergreifen konnten gelöscht werden. In der Nacht zu Samstag hatten Passanten den Rauch auf dem Parkplatz des Baumarktes bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Noch vor Eintre...

