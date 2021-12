Wärmewende in der Hansestadt : Umweltsenator lobt Hamburgs Vorreiterrolle – Kritik kommt von CDU und Linke

Ab dem Jahr 2024 sollen 20.000 Haushalte in Hamburg Industriewärme von der Kupferhütte Aurubis bekommen. Von Seiten der CDU und der Linke kommt scharfe Kritik.

Hamburg | Umweltsenator Jens Kerstan hat in der Bürgerschaft Hamburgs Vorreiterrolle bei der Wärmewende betont. Der Rest Deutschlands schaue auf Hamburg, „weil wir machen vor, wie die Wärmewende geht“, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in der Aktuellen Stunde. Thema der Debatte war die Nutzung industrieller Abwärme für die Fernwärme. Weiterlesen: 20.000...

