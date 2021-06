Reeperbahn und Schanzenviertel : Überwiegend friedliche Nacht in Hamburg – keine größeren Zwischenfälle

Die Außengastronomie im Schanzenviertel und auch am Alma-Wartenberg-Platz war am Nachmittag und frühen Abend bereits ausgelastet.

Hamburg | Die Nacht zum Sonntag ist im Hamburger Stadtgebiet aus Sicht der Polizei überwiegend ruhig verlaufen. Die Stadt sei zwar insgesamt relativ voll gewesen, zu größeren Zwischenfällen sei es aber nicht gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Außengastronomie im Schanzenviertel und auch am Alma-Wartenberg-Platz war am Nachmittag und frühen A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.