Medizinischer Notfall : Feuerwehr versucht 240-Kilo-Mann per Kran zu retten – vergeblich

Der Patient hatte über Atemprobleme geklagt und kollabierte während des Einsatzes mehrfach. Er starb im Rettungswagen.

Hamburg | Die Feuerwehr wurde am Mittwochnachmittag zu einem medizinischen Notfall in Hamburg-Mümmelsmannsberg gerufen. Dort klagte ein 240 Kilo schwerer Mann über Atemprobleme. Der Patient musste rasch in ein Krankenhaus, konnte aber nicht durch das Treppenhaus abtransportiert werden. Die Feuerwehr versuchte den Mann mit einem Kran durch das Fenster zu retten....

