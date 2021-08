Zeugen gesucht : Hamburg-Horn: Unbekannter überfällt junge Frau an der Haustür

Der Täter raubte Handy und Portemonnaie und konnte anschließend fliehen.

Avatar_shz von Julian Willuhn

02. August 2021, 13:04 Uhr

Hamburg | Ein unbekannter Mann hat am späten Sonntagabend eine junge Frau in Hamburg-Horn an der Haustür überfallen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Die Frau soll gegen 23.30 Uhr ihre Haustür aufgeschlossen haben, als der Täter sie unvermittelt von hinten angriff. Das Opfer stürzte zu Boden. Der Räuber erbeutete ihr Handy und ihr Portemonnaie und flüchtete. Ein Zeuge verfolgte den Mann noch, verlor ihn jedoch aus den Augen.

Die Frau erlitt Kopfverletzungen und wurde mit Kopfschmerzen und Übelkeit in ein Krankenhaus gebracht. Der Verdächtige soll zirka 1,70 Meter groß sein und während der Tat eine schwarze Basecap getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter (040) 4286-56789 entgegen.