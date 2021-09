Angestellte mit Waffe bedroht : Überfall auf Tjaden‘s Bio Frischemarkt in Hamburg

Nach ersten Informationen der Polizei soll der Täter mit einer Waffe in den Laden gekommen sein und habe dort Mitarbeiter und Kunden bedroht.

Hamburg | Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend den Tjaden‘s Bio Frischemarkt an der Fruchtallee in Hamburg-Eimsbüttel überfallen. Nach ersten Informationen der Polizei soll der Täter mit einer Waffe in den Laden gekommen sein und habe dort Mitarbeiter und Kunden bedroht. Ob er mit Beute geflohen ist, war am Abend noch nicht klar. Ein Tatverdä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.