Zeugen gesucht : Unbekannter überfällt Kiosk in Hamburg-Neuallermöhe

Der Täter erbeutete Zigaretten und einen dreistelligen Bargeld-Betrag. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Hamburg | Ein unbekannter Täter hat am Montagabend gegen 17:53 Uhr ein Kiosk am Grachtenplatz in Hamburg-Neuallermöhe überfallen. Der Mann soll das Geschäft maskiert betreten und den 26-jährigen Verkäufer mit einer Schusswaffe bedroht haben. Er floh mit einem Bargeldbetrag in mittlerer dreistelliger Höhe und einigen Schachteln Zigaretten. Die Polizei sucht n...

