HamburgernPolizei sucht Zeugen : Zwei Männer überfallen 83-Jährige in ihrer Wohnung in Altona-Altstadt

von Julian Willuhn

29. April 2021, 13:44 Uhr

Hamburg | Zwei Unbekannte haben am Mittwoch gegen 16.45 Uhr eine 83-Jährige in ihrer Wohnung in Hamburg-Altona-Altstadt überfallen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach Angaben des Raubdezernats habe die Seniorin nach dem Einkaufen gerade ihre Tür schließen wollen, als sie von den zwei Männern in ihre Wohnung gedrängt wurde. Da die Frau lautstark um Hilfe schrie, flohen die Täter ohne Beute. Eine Nachbarin verständigte die Polizei, die 83-Jährige wurde leicht verletzt.

Der erste Täter soll zirka 1,80 Meter groß mit leichtem Bauchansatz sein. Er habe einen Dreitagebart, leicht dunkle Haut und einen krausen Haarkranz gehabt. Der Mann soll einen grauen Pullover und dunkle Jeans getragen haben. Sein Komplize wird als 1,65 bis 1,75 Meter groß und schlanker beschrieben. Er habe dunklere Haut gehabt und lange schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Er trug einen roten Pullover.

Zeugen werden gebeten, sich unter (040) 428656789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.