Zeugen gesucht : Drei Männer überfallen 31-Jährigen in Hamburg-Steilshoop

Als sich das Opfer weigerte, seine Wertsachen herauszugeben, prügelte ein Täter mit einer Schusswaffe auf seinen Kopf ein.

Hamburg | Drei unbekannte Täter haben am Mittwoch einen 31-Jährigen in Hamburg-Steilshoop überfallen und brutal verprügelt. Nach Angaben der Hamburger Polizei sprachen die Täter ihr Opfer auf einem Sandweg am Rückhaltebecken Appelhoffweiher an. Einer der Männer zog eine Schusswaffe und forderte den Fußgänger auf, seine Wertsachen zu übergeben. Täter flohen n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.