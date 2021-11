Corona füllt Intensivstationen : UKE-Mediziner Stefan Kluge: Operationen könnten bald verschoben werden

Der Direktor der Klinik für Intensivmedizin am UKE Prof. Stefan Kluge fürchtet, dass geplante Eingriffe in Kliniken bald vermehrt abgesagt werden könnten. Es gäbe immer noch zu viele Ungeimpfte.

Hamburg | Der Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Prof. Stefan Kluge gehe davon aus, dass Operationen verschoben werden könnten. „Im Moment ist das bei uns noch nicht so, aber wenn ich mir die Zahlen anschaue, gehe ich davon aus, dass auch in Hamburg in den kommenden Wochen OPs verschoben werden“, sagte der M...

