Ab 2. Oktober : Hamburg: Einschränkungen auf der Linie U1 an drei Wochenenden

Die Bahn fährt nicht zwischen den Haltestellen Ohlsdorf und Lattenkamp. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Hamburg | Auf der Linie U1 der Hamburger Hochbahn kommt es an drei Wochenenden wegen Arbeiten an der Infrastruktur im Oktober und November zu Einschränkungen. Von Sonnabend, 2. Oktober, 7 Uhr, bis Sonntag, 3. Oktober, 18 Uhr, ist die Strecke zwischen den Haltestellen Ohlsdorf und Lattenkamp in beide Richtungen gesperrt. Dasselbe gilt an den Wochenenden von F...

