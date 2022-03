ÖPNV in Hamburg : Hochbahnlinie U1 wird am Wochenende teilweise gesperrt

Betroffen ist zunächst der Abschnitt zwischen den Haltestellen Garstedt und Fuhlsbüttel Nord. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Hamburg | Am Wochenende kommt es zu Einschränkungen auf der Hochbahn-Linie U1. Dabei ist am Sonnabend, 26. März, der Abschnitt zwischen den Haltestellen Garstedt und Fuhlsbüttel Nord von 6 bis 13 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Ab 13 Uhr am Sonnabend bis Sonntag, 27. März, Betriebsschluss ist nur noch der kürzere Abschnitt zwischen den Haltestellen Ochsenzoll...

