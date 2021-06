Hamburg-Rotherbaum : U-Bahn fährt gegen Bohrer: Drei Leichtverletzte nach Vollbremsung

Der Unfall ereignete sich im Hamburger Stadtteil Rothenbaum. In der Bahn saßen zum Zeitpunkt des Crashs etwa 60 Menschen.

Hamburg | Bei einem Unfall mit einer U-Bahn der Linie U1 sind am Freitagmorgen in Hamburg drei Personen verletzt worden. Zwischen den Stationen Stephansplatz und Hallerstraße war ein Zug mit einer Bohrstange kollidiert. Bei der anschließenden Notbremsung stürzten mehrere Insassen zu Boden. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei von ihnen so schwer verletzt, d...

