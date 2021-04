Bilanz 2020 : Tüv Nord setzt in der Corona-Pandemie auf Digitaltermine

Die Tüv-Nord-Gruppe zieht einen Strich unter das Corona-Jahr 2020 – und erläutert die Auswirkungen auf das Geschäft.

Hamburg | Der Tüv Nord hat die Corona-Krise zum Ausbau seines Digitalgeschäfts genutzt, die Rückgänge bei gleichzeitig hohen Investitionen insgesamt aber nicht ausgleichen können. Vorstandschef Dirk Stenkamp sprach bei der Bilanz 2020 am Dienstag von einer noch verhältnismäßig „robusten“ Entwicklung. So habe der Prüfkonzern mit Hauptsitz in Hannover – neben ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.