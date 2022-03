Corona und Schule : Trotz Lockerungen: Hamburg behält Testpflicht an Schulen bei

Im Gegensatz zu Schleswig-Holstein wird es in Hamburg weiterhin eine Testpflicht in Schulen geben. Auch die Maskenpflicht bleibt wahrscheinlich.

Hamburg | Hamburg behält die Corona-Testpflicht an den Schulen im Gegensatz zu anderen Ländern wie Schleswig-Holstein bei .„Wir setzen hier auf Vorsicht und Sicherheit“, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Donnerstag. Dreimal Tests pro Woche würden als Pflicht auch in Zukunft beibehalten. Das gelte auf jeden Fall bis deutlich nach Ostern. Gleiches gelte fü...

