Transregio-Linien : Wie Bahnfahrten im Norden um die Hälfte schneller werden

Schwer zu glauben, aber wahr: Wer per Regionalzug von einem norddeutschen Bundesland in ein anderes will, muss im überlasteten Hamburger Hauptbahnhof umsteigen. Durchgängige Linien würden viel Lebenszeit sparen.

Hamburg | Dieser Vorstoß dürfte alle Bahnfahrer in Norddeutschland freuen: Die Hamburger Initiative Prellbock Altona schlägt vor, Regionalzüge aus den umliegenden Bundesländern nicht mehr im Hamburger Hauptbahnhof enden zu lassen, sondern über die Landesgrenzen zu verknüpfen. Keine Mehrkosten, schnell machbar „Wir schlagen mehrere Fliegen mit einer Klappe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.