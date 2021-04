Keine Verletzten : Hamburg: Transporter rast unkontrolliert in einen Kita-Vorgarten

Der Fahrer des Autos war am Steuer bewusstlos geworden. Zum Glück befanden sich keine Kinder im Vorgarten.

Hamburg | Kurz nach 08:30 Uhr am Freitagmorgen ist plötzlich ein VW-Transporter über die sechsspurige Fruchtallee in den Gegenverkehr, über den Gehweg, durch eine Hecke und schließlich in den Vorgarten einer Kita gerast. Vor der Kita „Kindervilla“ kam das Auto zum Stehen. Zum Unfallzeitpunkt waren keine Kinder im Garten. Ersthelfer stellten fest, dass der Fa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.