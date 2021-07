Tödlicher Unfall in Hamburg : Transporter erfasst Radfahrer beim Abbiegen – 54-Jähriger stirbt

Der Fahrer des Transporters eines landwirtschaftlichen Betriebes erlitt einen Schock und musste durch Notfallsanitäter der Malteser betreut werden.

Hamburg | Am Freitagmorgen kam es in Hamburg zu einem schrecklichen Verkehrsunfall auf der Farmsener Landstraße in unmittelbarer Nähe zum Amalie-Sieveking-Krankenhaus. Nach Informationen der Polizei war ein Transporterfahrer (34) mit seinem Fiat Ducato gegen 6.40 Uhr von der Farmsener Landstraße links in den Meiendorfer Weg abgebogen. Dabei erfasste er einen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.