Zollenspieker Hauptdeich : Tödlicher Unfall: 72-Jähriger fährt mit Rasenmäher-Trecker in Graben

Der Mann wurde unter dem Rasenmäher eingeklemmt. Trotz schneller Rettung konnte dem 72-Jährigen nicht mehr geholfen werden.

Hamburg | Ein 72-Jähriger ist bei einem Unfall in Hamburg-Kirchwerder ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Rasenmäher-Trecker am Zollenspieker Hauptdeich in einen Graben gefahren und unter dem Rasenmäher eingeklemmt worden. Er wurde umgehend unter dem Rasenmäher befreit und vor Ort reanimiert. Trotz der schnellen Hilfe und des eingeflogenen Notarztes ...

