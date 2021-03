Landkreis Harburg : Tödlicher Raserunfall: Beifahrer stirbt bei nahe Elstorf

Der Fahrer wird lebensgefährlich verletzt. Er kam zuvor mit seinem Mercedes nach einer Kurve von der Fahrbahn ab.

Elstorf | Bei einem Verkehrsunfall ist am späten Donnerstagabend nahe Elstorf im Landkreis Harburg ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Sein Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Nach ersten Polizeiangaben waren die beiden Männer gegen 23.20 Uhr in ihrem Mercedes AMG C63 mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Elstorfer Straße zwischen den ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.