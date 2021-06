Ursprüngliche Strafe zu milde : Tödliche Schüsse in Lohbrügge: Schütze muss lebenslang in Haft

Im Streit um Drogenschulden erschießt ein junger Mann seinen Kontrahenten auf einem belebten Platz. Der Schütze wird zu elf Jahren Haft verurteilt – doch jetzt hat das Landgericht entschieden, dass diese Strafe zu milde ist.

Hamburg | Für tödliche Schüsse auf einen 26-Jährigen in Hamburg-Lohbrügge muss ein 31-Jähriger lebenslang in Haft. Das hat das Landgericht Hamburg am Dienstag entschieden. Die Richter kamen zu dem Ergebnis, dass „die zwingend vorgeschriebene lebenslange Freiheitsstrafe“ verhängt werden müsse. Mehr zum Thema: Mann in Lohbrügge erschossen: Streit war die Ursac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.