Interview : Tim Mälzer: „Kochen ist mein Leben und das will ich zurück“

Der Promi-Koch spricht über falsch verstandene Sprüche, selbstgefällige Politiker und den Traum von einem Sabbatical.

Hamburg | Auf ein persönliches Treffen haben wir pandemiebedingt verzichtet, ein Videotalk scheitert an der streikenden Technik. So führe ich das Interview mit Tim Mälzer am Ende per Telefon, was dem Gespräch keinen Abbruch tut. Mittendrin ruft Promi-Koch Tim Raue an, sein Freund aus Berlin. Es gibt noch einiges zu besprechen. Gerade erst haben die beiden zusam...

