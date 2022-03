Zoo in Hamburg : Warum Hagenbecks Tierpark neue Nasenbären braucht

Der Hamburger Zoo stellt neue Mitbewohner vor und beginnt ab 5. März wieder mit den Schaufütterungen für die Besucher.

Hamburg | Noch fällt Bonita im Nasenbärgehege in Hagenbecks Tierpark auf wie ein bunter Hund. Im Gegensatz zu ihren braunen Mitbewohnern trägt das Weißrüsselnasenbären-Weibchen sichtbar helles Fell an Vorderbeinen und Schnauze. Die Besucher im Hamburger Zoo sollten sich an den Anblick gewöhnen, denn den Weißrüsselnasenbären gehört die Zukunft. Der Grund ist ein...

