Studentenwohnreport 2021 : Teuerste Hochschulstädte Deutschlands: Hamburg in den Top Ten

30 Hochschulstädte wurden für den Report verglichen. Dabei ist der Wohnraum in München und Stuttgart am teuersten, in Magdeburg sind WG-Zimmer günstig zu haben.

Hamburg | Wer in Hamburg studieren will, muss tief in die Tasche greifen: Die Hansestadt belegt laut einer am Mittwoch veröffentlichten Studie den siebten Platz unter den teuersten deutschen Hochschulstädten. Studierende müssen nach dem MLP Studentenwohnreport 2021 in Hamburg im Schnitt 595 Euro warm für eine 30 Quadratmeter große Musterwohnung in Uni-Nähe z...

