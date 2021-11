Zivilstreife überholt : Tempo 120 statt 50: Zwei Raser in Hamburg gestoppt

Beide hatten eine Zivilstreife der Polizei überholt – und waren dabei deutlich zu schnell. Das Duo erwartet nun ein Fahrverbot.

Hamburg | Am Montagabend sind in Hamburg binnen weniger Stunden gleich zwei Raser von der Polizei gestoppt worden. Dabei suchte sich der Fahrer eines Hyundai-SUV auf der Köhlbrandbrücke den denkbar ungünstigsten Zeitpunkt zum Beschleunigen aus: Mit 120 statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde (km/h) rauschte er gegen 19.30 Uhr an einer Zivilstreife der Po...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.