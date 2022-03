Fahrer kann sich retten : Taxi brennt in Hamburg voll aus

Am frühen Sonntagabend ist ein Hamburger Taxi während der Fahrt in Brand geraten. Der Fahrer reagierte schnell. Für die Feuerwehr wurde es ein längerer Einsatz.

Hamburg | Am Sonntag gegen 18.40 Uhr bemerkte ein Taxifahrer auf dem Hamburger Lübeckertordamm Rauch auf seinem Auto. Seinen Wagen konnte kurz vor dem Steindamm noch an den Fahrbahnrand stellen, ehe der das Fahrzeug in Vollbrand stand. Der Taxifahrer sprang aus dem Auto und alarmiert die Feuerwehr. Über eine halbe Stunde brauchen die Einsatzkräfte um das bre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.