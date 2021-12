Maßnahmen- und Impfgegner : Tausende demonstrieren in Hamburg gegen Corona-Maßnahmen

Impfgegner und Corona-Skeptiker protestieren diesen Samstag in der Innenstadt. Die Polizei ist vorbereitet und plant einen Großeinsatz. Demonstranten, die keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, droht ein Bußgeld von 150 Euro.

Hamburg | Mehrere Tausend Menschen haben in Hamburg gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Sie zogen laut Polizei am Samstag in mehreren Blöcken durch die Innenstadt. „Nein zur Impflicht!“ hieß es auf vielen selbstgebastelten Plakaten. Die Veranstalter riefen die Teilnehmer immer wieder auf, friedlich zu bleiben und Masken aufzusetzen. Rund 8000 Menschen wa...

