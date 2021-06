Nach illegalen Partys : Hamburg lockert Tanzverbot – kein Alkohol im Stadtpark

Seit gut 15 Monaten ist das Tanzen in Hamburg wegen Corona verboten. Doch seit Beginn des Sommers feiern junge Leute zu Tausenden illegale Partys in Parks. Jetzt lenkt der Senat ein.

Hamburg | Der Hamburger Senat reagiert auf die Party-Eskalationen der vergangenen Wochenenden im Stadtpark und verhängt dort ein abendliches Alkoholverbot. Freitags und sonnabends ab 21 Uhr sei das Trinken und das Mitführen von Alkohol dort untersagt, kündigte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag an. „Es gab an den Wochenenden ein größeres Prob...

