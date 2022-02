Orkantief „Zeynep“ : Sturmflut von drei Metern in Hamburg und am Eidersperrwerk erwartet

Der höchste Wasserstand werde laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) wahrscheinlich zwischen 5 Uhr und 6 Uhr am Samstagmorgen erreicht.

Hamburg | Hamburg muss sich auf eine schwere Sturmflut mit Wasserständen von drei Metern über dem normalen Hochwasser in der Nacht zu Samstag einstellen. Der höchste Wasserstand werde wahrscheinlich zwischen 5 Uhr und 6 Uhr am Samstagmorgen erreicht, sagte Bernd Brügge vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Freitag. Für Hochwasserschutzei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.