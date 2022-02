Wetter in Norddeutschland : Sturmflut überschwemmt erneut Hamburger Fischmarkt

Es war nun bereits die sechste Sturmflut seit Ende Januar. Doch es ist Besserung in Sicht.

Hamburg/Rostock | Eine Woche nach den Sturmtiefs „Nadia“ und „Philine“ ist der Hamburger Fischmarkt am Montagmorgen erneut überflutet worden. Scheitelpunkt um 8 Uhr erreicht „Die Sturmflut kam wie erwartet in Hamburg an. Am Pegel St. Pauli wurde gegen 8 Uhr ein Wert von 1,70 über dem mittleren Hochwasser gemessen“, sagte eine Sprecherin des Wasserstandsvorhersage...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.