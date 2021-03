Vorfall in Hamburg : Streit zwischen zwei Jugendgruppen: 19-Jähriger durch Messerstiche verletzt

Der Mann wurde im Bundeswehrkrankenhaus operiert. Drei von vier flüchtigen Verdächtigen konnten festgenommen werden.

Hamburg | Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen in Hamburg ist ein 19-Jähriger von zwei Messerstichen in den Rücken verletzt worden. Der Verletzte sei nach der Tat in der Nacht zu Sonnabend in der Nähe des Bahnhofs Wandsbek-Gartenstadt in das Bundeswehrkrankenhaus gekommen und operiert worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Beamte nahm...

