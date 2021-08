Verdächtiger verhaftet : 17-Jähriger in Hamburg-Lurup im Streit niedergestochen

Das Opfer musste nach dem Messerstich in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei verhaftete den Verdächtigen zwei Stunden später.

Hamburg | In Hamburg-Lurup ist am Mittwochabend ein Streit zwischen Jugendlichen eskaliert – einer der beiden 17-Jährigen verletzte seinen Kontrahenten mit einem Messerstich. Nach Informationen der Polizei hörten Zeugen die Auseinandersetzung gegen 21 Uhr und sahen dann den Verletzten, wie er sich stark blutend in die Warthestraße schleppte. Der Täter ergrif...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.