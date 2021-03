130 Jahre alter Zirkusbau : Streit um Schilleroper: Initiative befürchtet „Abriss durch die Hintertür“

Die Schilleroper war vor weit über 100 Jahren eine Attraktion der Stadt. Seit Jahren gammelt das Gebäude vor sich hin.

Hamburg | Mitten in einem belebten Wohnviertel in der Schanze wirkt sie hier wie ein Solitär. Die Schilleroper war vor weit über 100 Jahren eine der Attraktionen der Stadt, Zirkusbau, Varieté. Längst gammelt das Gebäude vor sich hin, verkommt gerade wohl zum Spekulationsobjekt. Die Stadt will das Gebäude im Kern erhalten, im Idealfall sollen hier wieder Kult...

