Streit in Hamburger Unterkunft : Mann attackiert Mitbewohner mit einer Gabel

In einer Unterkunft am Holstenkampf sind zwei Männer am Montagabend in Streit geraten. Plötzlich griff einer der Streithähne nach einer Gabel und attackierte seinen Gegner.

Hamburg | In einer Unterkunft für Geflüchtete und Wohnungslose am Holstenkamp ist es am späten Montagabend zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Plötzlich griff einer der Kontrahenten zu einer Gabel und stach den anderen Mann in Hals und Oberkörper. Dieser schlug seinem Widersacher ins Gesicht. Als die Polizei eintraf, hatte sich der Gabelstecher i...

