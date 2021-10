Maskenpflicht als Auslöser : Streit eskaliert: Betrunkener geht in Hamburg auf Busfahrer los

Ein 25-Jähriger war mit drei Begleitern in einem Linienbus im Stadtteil Farmsen-Berne unterwegs. Als der Busfahrer die vier Personen auf die Maskenpflicht hinwies, eskalierte die Situation.

Hamburg | Weil er keinen Mund-Nasen-Schutz tragen wollte, soll ein Betrunkener in Hamburg auf einen Busfahrer losgegangen sein. Verdächtiger soll mehrmals auf sein Opfer eingeschlagen haben Der Mann wird verdächtigt, erst mehrmals auf sein Opfer eingeschlagen und ihm dann einen Kopfstoß versetzt zu haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Danach so...

