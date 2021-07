Hamburg : Streit am Hauptbahnhof eskaliert – vier Männer mit Messer verletzt

Ein 20-Jähriger wurde festgenommen – er ist inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Hamburg | In der Nähe des Hamburger Bahnhofs sind am Sonntagabend mehrere Männer von einem Mann mit einem Messer verletzt worden. Der Tatverdächtige sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Auch interessant: Bluttat nach Badeunglück: Bruder des Vermissten verletzt Helfer lebensgefährlich Passanten hatten eine Schlägerei zwischen mehrere...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.