Hamburg-Farmsen-Berne : Streifenwagen verunglückt auf Einsatzfahrt – drei Verletzte bei Unfall

Die Polizisten entschieden sich im stockenden Verkehr auf die Gegenfahrbahn auszuweichen. Dort kollidierten sie mit dem Auto einer Frau.

Hamburg | Ein Streifenwagen ist auf dem Weg zu einem Einsatz in Hamburg mit einem anderen Auto zusammengeprallt. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt, die zwei Polizeibeamten erlitten leichte Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Dienstagmorgen sagte. Zusammenstoß im Gegenverkehr Der Streifenwagen sei am Montagabend im Stadtteil Farmsen-Be...

